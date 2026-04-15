زعيم الديمقراطيين: عملية ترامب في إيران اسمها «الفشل الملحمي» وليس «الغضب الملحمي»

انتقد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، الحرب التي شنها الرئيس دونالد ترامب، ضد إيران.

وقال شومر: "دعونا نسمي سياسة ترامب تجاه إيران باسمها الحقيقي. ليست عملية ترامب 'الغضب الملحمي'، بل عملية ترامب 'الفشل الملحمي".

وأوضح زعيم الديمقراطيين أن الوضع في كل من الولايات المتحدة وإيران أسوأ مما كان عليه عندما بدأ النزاع.

يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء على أحدث مبادرة يقودها الديمقراطيون للحد من الصلاحيات الحربية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، كشف نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، عن تفاصيل أكثر من عشرين ساعة من المفاوضات مع إيران، والتي ترأس خلالها الوفد الأمريكي خلال المباحثات التي جرت في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وقال دي فانس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لا يريد صفقة جزئية، بل يريد صفقة شاملة".

وأضاف فانس، متحدثًا عن ترامب الذي يقول لإيران: "هذه هي الصفقة التي يعرضها"، مضيفًا أن ترامب يقول: "إذا التزمتم بعدم امتلاك سلاح نووي، فسوف نجعل إيران مزدهرة".

وتابع نائب الرئيس: "سنجعلها مزدهرة اقتصاديًا، وسنُشرك الشعب الإيراني في الاقتصاد العالمي بشكل لم يسبق له مثيل طوال حياتي".