كمامة وكحول وعزل.. نصائح مهمة من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين..فيديو

أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه لا داعي للقلق والتوتر من متحور كورونا الجديد لكن لابد من الحذر من الفيروسات التنفسية.

وقال حسام حسني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" متحور كورونا الجديد يصيب الجهاز التنفسي العلوي من الإنسان وعلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أن يتوخوا المزيد من الحذر ".

وأضاف حسام حسني :" في حالة تواجد أي التهاب فيروس لدى أي إنسان نطلب منه عزل نفسه لوقف انتشار العدوى وإصابة الآخرين".

وتابع حسام حسني :" عدوى متحور كورونا تكون عن طريق الرزاز، والكمامة إجراء وقائي لمنع الإصابة بفيروس كورونا ".

وأكمل حسام حسني:" لازم نستخدم الكحول وغسل اليد بالماء والصابون عند لمس أي سطح ".

ولفت حسام حسني:" كل حالة مرضية يكون لها بروتوكول علاج خاصة بها والمسؤول عن بروتوكول علاج أي حالة هو الطبيب المعالج"، مضيفا:" لم يتم تحديث بروتوكول كورونا منذ ظهور متحور كورونا والبروتوكول ثابت".