عالم أوبئة روسي يزف بشرى للعالم بشأن متحور كورونا الجديد

كشف عالم الأوبئة الروسي فاديم بوكروفسكي، عن محدودية الانتشار السريع لسلالة جديدة من متحورات فيروس كورونا، وقال إن الوضع لا يزال تحت السيطرة.

وأضاف: "لا يوجد سبب جدي للقلق، لأن الكثيرين محصنون ضد "كوفيد-19". ستقوم هيئة "روس بوتريب نادزور" إذا لزم الأمر، بإبلاغ المواطنين واتخاذ التدابير المناسبة".

وحذرت منظمة الصحة العالمية بين 31 يوليو و27 أغسطس من زيادة بنسبة 38% في حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم.

وبالإضافة إلى العامل الموسمي، فإن زيادة عدد الإصابات قد تكون مرتبطة بانتشار نسخة جديدة من متحور "أوميكرون"، وعلى وجه الخصوص، النوع الفرعي BA.2.86، الذي أطلق عليه "Pirola"