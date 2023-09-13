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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من 28 ألف دولار لـ300 جنيه.. برلماني يزف خبرًا سارًا بشأن فيروس سي

فيروسc
فيروسc

أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدمت الكثير من المبادرات الصحية، وذلك لآن ملف الصحة الذي يعد من أهم أولويات الدولة.

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وقال وكيل لجنة الصحة مجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج " دردشة طبية" تقديم الدكتور هاني عوض الله، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، إن ما حدث لعلاج فيروس سي، يعتبر من الأشياء المميزة التي قامت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة، فقد تم التحول من الدولة الأولى المصابة بفيروس سي، لـ الدولة الخالية من فيروس سي. 

وأضاف أن علبة علاج فيروس سي، وصل سعرها لـ 28 ألف دولار، وهذا السعر يصعب على الكثير تدبيره.

وتابع: "الدولة حصلت على امتياز التصنيع، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإرسال فريق طبي لـ تعلم تصنيع هذا الدواء من أمريكا".

وأشار إلى أن ما حدث بشأن علاج مرضى فيروس سي، يفوق الخيال، وأن هذا يعود لتميز الأطباء المصنعين بمصر، مؤكدًا: "نحتل المرتبة السادسة بالعالم في مجال بحث الدواء".

وأوضح أن علاج فيروس سي وصل سعره لـ 300 جنيه، وتم الكشف على 60 مليون مواطن مصري، تم علاج المصابين منهم الذين وصل عددهم لـ 4.5 ملايين مواطن.

ولفت إلى أنه في الفترة المقبلة، سيتم الاحتفال بخلو مصر من فيروس سي، الذي كان يسبب مشكلات للكثير من الأسر المصرية.

الصحة لجنة الصحة مجلس الشيوخ المبادرات الصحية السيسي

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