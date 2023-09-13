الصحة: 100 مليار جنيه تكلفة المبادرات الرئاسية.. وأغلب الوفيات بسبب أمراض القلب

حل الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، من خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء.

وتحدث "عبد الغفار"، خلال لقائه على عدد من الملفات الهامة، منها أمراض القلب، واستفادة المواطنين من المبادرات الرئاسية المختلفة التي تم إطلاقها خلال الأيام الماضية، وفيما يلي أبرز تصريحات لحسام عبد الغفار خلال حواره:

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المبادرات الرئاسية تأتي تحت عنوان كبير وهو أن الدولة المصرية والوزارة مع المواطن من اليوم الأول، منذ بداية اختياره لشريك الحياة لبدء الأسرة من خلال المبادرة الرئاسية للكشف على المقبلين على الزواج، والتي أطلقت في شهر فبراير الماضي، مع الكشف على أكثر من 700 ألف شخص.

أضاف "عبد الغفار"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين في حالة الإنجاب لهذا المواطن استفاد منها أكثر من مليون شخص أيضا، والمبادرة الرئاسية للكشف عن ضعف السمع لدى الأطفال والتي تجاوز العدد فيها الـ 4 مليون شخص تقريبا، ومن ثم المبادرة الرئاسية للكشف عن الأنيميا والتقزم وفيروس سي والبدانة للطلبة، وبعد أن يتم المواطن الـ 30 عاما يوجد المبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام وسرطان عنق الرحم بالنسبة للرجل والمرأة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة ووزارة الصحة تسير مع المواطن المصري خطوة بخطوة، فحين يتم المواطن المصري سن الـ 60 يجد المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض المسنين، فضلا عن المبادرة الرئاسية للكشف عن الاعتلال الكلوي، وكل ذلك تحت عنوان مبادرة "100 مليون صحة".

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن أمراض القلب تمثل أعلى معدلات الوفيات في مصر، إذ أن متوسط الوفيات في مصر ما بين 500 ألف شخص سنويا، فالنسبة الكبرى منها هي بسبب أمراض القلب

وأضاف "عبد الغفار"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن بعض المواطنين لديهم خوف من الكشف المبكر ليجد أنه مريضا، قائلا إن الكشف المبكر ليس هو السبب في المرض وإنما هو مثل النور الذي يجعل المواطن يتعامل مع المرض بشكل مبكر، وبالتالي فرص العلاج تكون أكبر وأفضل.

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن حملة قلبك أمانة تستهدف كافة محافظات الجمهورية، ويوجد 251 وحدة من وحدات الرعاية الأساسية تعمل على مدار 12 ساعة، مع تطوير كبير في الإمكانيات.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية استهدفت العديد من الوحدات، وخلال عام 2024 سيكون هناك 1000 وحدة رعاية مطورة ومجهزة، وخلال عام 2025 ستكون كافة وحدات الرعاية الأساسية جاهزة بشكل كامل ومتطورة مثلها مثل كل دول العالم.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن وحدات الرعاية الأساسية أحدث من الوحدات الصحية بفترات عمل أطول، وربط إلكتروني ورقمنة، وعمل كبير جدا، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة الإسراع بمنظومة التأمين الصحي باعتبارها أحد مخرجات الحوار الوطني، ولكي يتم العمل على تسريع المدة، يتم العمل على كافة المحافظات ليتم تجهيز التأمين الصحي الشامل فيها.