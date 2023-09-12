الصحة: أعلى معدلات الوفيات في مصر بسبب أمراض القلب

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن أمراض القلب تمثل أعلى معدلات الوفيات في مصر، إذ أن متوسط الوفيات في مصر ما بين 500 ألف شخص سنويا، فالنسبة الكبرى منها هي بسبب أمراض القلب

المتحدث باسم وزارة الصحة يكشف تفاصيل هامة حول الكشف المبكر

وأضاف "عبد الغفار"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن بعض المواطنين لديهم خوف من الكشف المبكر ليجد أنه مريضا، قائلا إن الكشف المبكر ليس هو السبب في المرض وإنما هو مثل النور الذي يجعل المواطن يتعامل مع المرض بشكل مبكر، وبالتالي فرص العلاج تكون أكبر وأفضل.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك أمراضا عديدة تكون حساسة بالنسبة للوقت، سواء في تاريخ اكتشافها، أو في وقت علاجها أو في متابعتها، مثل الجلطات القلبية، أو الجلطات الدماغية، ومن الضروري علاجها بشكل مبكر، لأن تركها بدون علاج بشكل مبكر سيتسبب في أضرار كثيرة للمواطنين.