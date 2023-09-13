قرار رادع من المحكمة بشأن المتهمين بتهريب المهاجرين إلى مصر

اصدرت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها في حق متهمين يحملان جنسية غير المصرية، بالسجن 3 سنوات، في اتهامهما بتهريب المهاجرين إلى مصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولى حلمى كساب، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشرى، وأحمد ماهر الجندى، وأمانة سر محمد جبر.

كانت النيابة أحالت المتهمين الى محكمة الجنايات، لأنهما في غضون عام 2022 بدائرة قسم شرطة قصر النيل، ارتكب المتهمان وآخرون مجهولون تهريب المهاجرين، بأن دبروا انتقال المهاجرة غير الشرعية «أ-ا» من دولة نيجيريا إلى مصر بأن اتفق المتهمون على تهريبها نظير مبلغ مالى.

وكشف امر الإحالة، ان المتهم الثاني خطط لتهريبها وعين لنفسه دور إدارة عملية التهريب وتنسيق تفاصيلها هاتفيا من مصر وتواصل مع شركائه المجهولين الضالعين في تهريب المهاجرين عبر الشريط الحدودى بين مصر والسودان، ثم استقبلها المتهم الأول في مطار لاجوس في نيجيريا وصاحبها إلى أديس بابا ثم وضعها في طائرة إلى الخرطوط وابلغ المتهم الثانى بمعياد وصولها.

وأوضح، أمر الإحالة أن المتهم الثانى دبر لها بواسطة مجهولين مأوى في الخرطوم وآخر في عطبره وأخير في شلاتين وعين من أقلها من المطار ومر بها الحدود إلى شلاتين عبر دروب صحراوية وجبلية معرضين حياتها وصحتها للخطر، ثم مرا من شلاتين ووضعها في قطار من محطة أسوان إلى محطة قطار القاهرة ومن رافقها في ذلك كله حتى تسلمها المتهمان الأول والثانى في هذه المحطة فاستولى الأول على جواز سفرها وحصل منها على منفعة لاحقة.