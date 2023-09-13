منتخب الطائرة الشاطئية يفوز على الجزائر ويتأهل لدور المجموعات بألعاب البحر المتوسط

حقق منتخبنا الوطني للرجال للكرة الطائرة الشاطئية على منتخب الجزائر بنتيجة أشواط 3-0 في الدور التمهيدي الثاني لدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة بمدينة هيراكليون باليونان .

انتهى الشوط الأول بفوز منتخبنا 21-18 وفاز في الشوط الثاني بنتيجة 21-15.

وكان منتخب الجزائر فاز في الدور التمهيدي الأول على منتخب الجزائر بنتيجة أشواط 2-0.

وبذلك يتأهل منتخبنا لدور المجموعات لدورة ألعاب البحر المتوسط حيث تقام القرعة مساء اليوم.

وحضر المباراة اليوم اللواء أيمن شويته عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس بعثة مصر في البطولة.

ويشارك في البطولة الجزائر بفريقين وأندرو وكرواتيا وصربيا وفرنسا بفريقين واليونان بفريقين وإيطاليا بفريقين وكوسوفو والمغرب بفريقين وموناكو والبرتغال وتونس بفريقين وقبرص بفريقين .

وتتكون تشكيلة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية رجال من الثنائي أحمد عزب وأحمد فهمي بينما تضم قائمة السيدات دعاء غباشي ومروة محدي والمدير الفني إسلام عكاشة.

ووصل أمس إلى مدينة هراكليون بعثة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية للمشاركة في منافسات البطولة.