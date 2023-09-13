هزار قلب بكارثة..شاب يخدع جيرانه بأجزاء من جسد انسان، والشرطة تتدخل

حاول احد الأشخاص ممازحة جيرانه بطريقة مبتكرة لكنها اصبحت خدعة خارجة عن السيطرة بعد ان قرر القاء اجزاء مزيفة من الجسد داخل سلة مهملات الجيران.



وبحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، شاهد احد المارة هذا المشهد فسارع بالاتصال بقوات الأمن التي جائت مسرعة للسيطرة على الموقع وتحويله الى مسرح جريمة للاشتباه في ان هذه الأجزاء لجسد بشري حقيقي.



وعندما بدأوا في البحث في الصناديق، أشار إليهم أحد السكان ليشرح لهم أن هذه مزحة أدت إلى نتائج عكسية.

وقال هذا الشاب 'لقد وضعتهم في حقيبة حتى لا يمكن رؤيتهم الآن. إنها مجرد مزحة خرجت عن نطاق السيطرة'.

والقت الشرطة القبض عليه في زهول وتعجب من هذا الفعل الصادم.