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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليقا على منع سارة زكريا من الغناء في مصر .. محمد موسى : مفيش هزار

سارة زكريا
سارة زكريا

علق الإعلامي محمد موسى على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع المطربة اللبنانية سارة زكريا من الغناء في مصر.


وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" عبر قناة الحدث اليوم، مفيش هزار ده قرار مفيهوش نقض وجرس إنذار للباقيين، مشيدا باستجابة نقابة المهن الموسيقية لكل ما تم إذاعته من مخالفات ضد رضا البحراوي وعمر كمال وحمو بيكا وإصدار قرارات رادعة وعاجلة.


من جهته علق الدكتور أحمد أبو المجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، على واقعة إيقاف المطربة اللبنانية سارة زكريا عن الغناء ومنع التعامل معها، لافتا إلى النقابة حرصة على الارتقاء بالمهنة والحفاظ على الذوق العام.

 

أجرينا تحقيقا مع المطربة اللبنانية سارة زكريا


وأضاف الدكتور أحمد أبو المجد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أجرينا تحقيقا مع المطربة اللبنانية سارة زكريا للدفاع عن نفسها وأقرت بالخطأ واعتذرت عن الواقعة المشينة، وقررنا عدم قبول اعتذارها.
 

سارة زكريا محمد موسى المهن الموسيقية الغناء مصر

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