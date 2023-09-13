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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم كحلة يحرز فضية الخطف في بطولة العالم لرفع الأثقال بالسعودية

صدى البلد

حقق كريم كحلة لاعب المنتخب المصري لرفع الأثقال فضية الخطف في منافسات وزن 96 كجم وذلك ببطولة العالم التي تستضيفها السعودية.

واستطاع كحلة رفع ثقل 174 كيلو ليتوج بالميدالية الفضية في منافسات الخطف .

ومن المنتظر أن تخوض اللاعبة نعمة سعيد بعد قليل منافسات وزن 71  كجم.

وتضم قائمة المنتخب المصري المشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال، 7 لاعبين ولاعبات، وهم: “سارة سمير وزن 76 كجم ، نعمة سعيد وزن 71 كجم ، حليمة عبد العظيم وزن +87 كريم كحلة وزن 96 كجم ، محمود حسني وزن 96 كجم ، ياسر أسامة وزن 102 كجم ، وعبد الرحمن محمد وزن +109 كجم “.

ويقود المنتخب المصري فنيًا علاء الدين حسن كامل، بالإضافة إلى عمرو رمضان مدربًا، ومحمد حسني طه مدربًا، ومحمد عيسي النجار ومحمد إحسان سكرتير عام الاتحاد إداريًا، والدكتور مجدي الصباغ طبيبًا.

ويترأس بعثة المنتخب المصري للكبار لرفع الأثقال في السعودية، أحمد مصطفى حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، كما يتواجد رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وعضو اللجنة الأولمبية المصرية المحاسب محمد عبد المقصود لحضور اجتماع الاتحاد الدولي.

إدارة الاتحاد المصري أحمد مصطفى اجتماع الاتحاد المصري الاتحاد الدولي

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