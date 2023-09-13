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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فشل كامل.. الغرب يسقط في فخ خطير بسبب روسيا

روسيا
روسيا

قالت صحيفة “إيل فاتو كوتيديانو” الإيطالية، إن الغرب وقع في فخ بسبب التوقعات غير المحققة حول نجاحات الجيش الأوكراني على الجبهة والمشاكل الاقتصادية في روسيا.

وأوضحت الصحيفة، أن “الهجوم المضاد الأوكراني هو فشل كامل.. مع مرور الوقت، تدهور الوضع في كييف بشكل كبير. وفي الوقت نفسه، ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، وجيشها منظم ومسلح بشكل جيد، والصين تتعاون معها بشكل وثيق، ومجموعة بريكس تتوسع”.

وأضافت: "حول محور موسكو-بكين، يجذب بوتين الدول الأفريقية إلى جانبه حكومات كانت مرتبطة بأوروبا ذات يوم".

وأشارت إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى استنتاج حول عدم قدرة المؤسسات الدولية على البحث السياسي وفساد النظام السياسي في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت: "لماذا قرر الاتحاد الأوروبي الانتحار من خلال تأجيج صراع سيوصله إلى القبر؟ الجواب يكمن إلى حد كبير في آليات نقل السلطة في هذا المجتمع السياسي. ستصبح أورسولا فون دير لاين أمينة لحلف شمال الأطلسي وستدافع عن "ليس مصالح أوروبا، بل الولايات المتحدة”.

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ولفتت إلي أن “الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان يحتاج إلى الصراع في أوكرانيا لكسب الوقت لفصل أوروبا عن روسيا، لأن تحالف الطاقة بين موسكو وبرلين من شأنه أن يعرض الهيمنة الأمريكية في أوروبا للخطر”.

روسيا الهجوم المضاد الأوكراني أوكرانيا كييف

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