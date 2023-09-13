عايز أتزوج.. شاب يصف معاناة جيل التسعينيات ويطالب أهله بالارتباط

مبدأيا انا عايز اتزوج..انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير لشاب اردني يصف فيه معاناة جيل التسعينات كما يطالب بالزواج.

وبطريقة ساخرة يتحدث الشاب عن معاناته دون زواج حتى سن الثلاثين "انا قاعد مع امي لحد دلوقتي..زوجوني"

واضاف الشاب باللهجة الأردنية "كل الناس بتدخل قفص الزوجية الا انا مازلت في البيت مع امي، نفسي اسيب الأوضة وانام في أوضة مع شريك حياتي"

"نفسي في شيخ يلمنا"

ويصف الشاب معاناة الشباب من جيل التسعينات قائلا "احنا مثل كفار قريش، لا بنشتغل ولا بنكبر ولا بنتزوج عكس جيل الالفينات كبروا وتزوجوا واشتغلوا"

وانتشر المقطع على نطاق واسع خلال ساعات قليلة بينما حصد عشرات الالاف من الاعجابات ومئات التعليقات الساخرة من الاسلوب الكوميدي للشاب.