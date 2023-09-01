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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغنية بروح التسعينات.. إشادات كبيرة بـ "سبل عينيك" لمصطفى قمر وبشري

صدى البلد

طرح الفنان مصطفي قمر اغنية "سبل عينيك" علي طريقة الديو مع النجمة بشري من فيلم "اولاد حريم كريم" الذي طرح بالسينمات منذ يومان.

والأغنية من كلمات عوض بدري وألحان مصطفي قمر وتوزيع توما، ولاقت الاغنية ردود أفعال إيجابية قوية عقب طرحها مباشرة ونالت اعجاب كل محبيهم معبرين عن سعادتهم بها وشبههوها بأغاني التسعينات.

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وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري،  بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشري، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

وأقيم مؤخرا عرضان للفيلم بحضور كل أبطاله في القاهرة والإسكندرية بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وأيضا الجمهور الذي حرص علي مشاهدة الفيلم  مع نجومه، وتخطت ايراداته مليون و ٢٠٠ ألف جنيه خلال يومان عرض.

الاسكندرية الثقافة السينمائية القاهرة والإسكندرية الفنان مصطفى قمر اولاد حريم كريم تيام مصطفى قمر تيام مصطفى

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