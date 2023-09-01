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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

6 دقائق تصفيق من جمهور مهرجان فينيسيا لأبطال فيلم Ferrari| صور

أبطال فيلم Ferrari
أبطال فيلم Ferrari

استقبل جمهور مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، أبطال فيلم Ferrari الذي عرض الخميس، أول أيام فعاليات المهرجان السنوي، بحفاوة كبيرة. 

 

وحظي أبطال فيلم Ferrari وعلى رأسهم آدم درايفر بتصفيق وصل إلى 6 دقائق من قبل جمهور مهرجان فينيسيا، في عرضه العالمي الأول. 

حضر أبطال فيلم Ferrari عرضه الأول في النسخة 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وأبرزهم إلى جانب آدم درايفر، النجم الشهير باتريك ديمبسي الذي لفت الأنظار على السجادة الحمراء. 

يفتقد مهرجان فينيسيا هذا العام لحضور أسماء كبيرة من نجوم هوليوود بسبب إضراب نقابتي الكتاب والممثلين، وأبرز الغيابات التي يشهدها المهرجان هم زيندايا، برادلي كوبر، كاري موليجان، مايكل فاسبندر، وبينيلوبي كروز. 

تدور أحداث فيلم Ferrari حول شخصية إنزو فيراري، خلال صيف عام 1957 حيث يواجه المتسابق الشهير ورجل الأعمال  تهديدات الإفلاس ويمر بالطلاق، ووفاة زوجته.

يضم طاقم أبطال فيلم Ferrari كل من شايلين وودلي، سارة جادوك، جاك أوكونيل، وغيرهم، وتم تصويره في مدينة مودينا مسقط رأس فيراري. 

وأشارت تقارير نقدية بفيلم Ferrari ووصفته بأنه جذاب ومتقف، وسيتم عرضه في السينمات العالمية يوم 25 ديسمبر المقبل.

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