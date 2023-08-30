اليوم.. افتتاح فعاليات النسخة 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي| التفاصيل الكاملة

تستقبل مدينة فينيسيا الإيطالية اليوم، الأربعاء، نجوم الفن والسينما من جميع أنحاء العالم لحضور حفل افتتاح النسخة 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسط أزمة كبيرة تعيشها الأوساط الفنية والمهرجانات العالمية بسبب استمرار إضراب هوليوود.

تنطلق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في الصالة الكبرى بقصر السينما، في تمام السابعة مساءً، ومن المتوقع أن يحضره عدد كبير من نجوم السينما العالمية.

لجان تحكيم مهرجان فينيسيا

حرصت لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لعام 2023، على تقديم الدعم الكامل للكتاب والفنانين المضربين في هوليوود، وارتدوا قمصانا كتب عليها عبارات تضامن في المؤتمر الصحفي الذي أقيم ظهر اليوم قبل انطلاق حفل الافتتاح في تمام السابعة مساءً.

تضم لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا كلا من المخرج مارتن ماكدونا، ولورا بويتراس، وجين كامبيون، وميا هانسن لوف، والممثل الفلسطيني صالح بكري، والمخرج الإيطالي جابرييل ماينيتي، والممثلة الصينية شو تشي.

وأكد المدير الفني لمهرجان فينيسيا ألبرتو باربيرا، أن الإضرابات كان لها تأثير محدود على المهرجان رغم غياب أسماء كبيرة من النجوم بأفلامهم، أبرزها فيلم برادلي كوبر Maestro وفيلم إيما ستون Poor Things.

يرأس أيضا المخرج الإيطالي جوناس كربينيانو لجنة تحكيم مسابقة آفاق، والمخرجة الفرنسية أليس ديوب تترأس جائزة لويجي دي لورينتيس.

وتشارك عدد من الشخصيات العربية من جنسيات مختلفة في لجان تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ 80.

وجاءت القائمة كالتالي: صالح بكري - ممثل فلسطيني/ المسابقة الرسمية، كوثر بن هنية - مخرجة تونسية/ مسابقة آفاق، فوزي بن سعيد - مخرج مغربي/ مسابقة العمل الأول.

فيلم افتتاح مهرجان فينيسيا

يشهد حفل افتتاح مهرجان فينيسيا في نسخته الثمانين عرض فيلم المخرج الإيطالي إدواردو دي انجيليس comandante، وذلك بعد انسحاب فيلم زيندايا المنتظر Challengers بسبب إضراب هوليوود.

فيلم comandante هو عمل درامي عن الحرب العالمية الثانية، وتدورأحداثه حول سلفاتوري تودارو وهو قائد شهير يقدم مع طاقمه معركة استثنائية مليئة بالأحداث والمواقف العاطفية.

أوكرانيا وإيران ومهرجان فينيسيا

يحاول مهرجان فينيسيا تقديم لمحة طيبة لدعم صناع الأفلام في أوكرانيا في ظل استمرار الحرب، وقررت إدارته تخصيص "اليوم الأوكراني" يوم 6 سبتمبر المقبل، لإقامة حدث يرتكز على الوضع الماساوي لصناعة السينما في ظل الحالة التي يعيشها هذا لشعب.

ويعد هذا الحدث هو النسخة الثانية بعدما أقيم اليوم الأوكراني في قصر ثقافة ليدو عام 2022، وسيشهد الكثير من الفعاليات التضامنية مع الوضع الحالي والمستقبلي لصناعة السينما في أوكرانيا.

كما يتضامن المهرجان مع النساء والرجال في إيران، الذين يناضلون من أجل حريتهم ضد القمع، وصناع الأفلام والفنانين الذين تم اعتقالهم أو سجنهم.

تكريم ليليانا كافاني

اختارت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الممثلة البريطانية شارلوت رامبلينج لتقديم جائزة الأسد الذهبي للإنجاز مدى الحياة، إلى المخرجة المخضرمة ليليانا كافاني.

وأعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي منذ فترة عن اختيار المخرجة ليليانا كافاني والممثل توني ليونج تشيو واي، لمنحهما جائزة الأسد الذهبية لهذا العام عن إنجازاتهم مدى الحياة.

مشاركة عربية في مهرجان فينيسيا

يشارك فيلم “باي باي طبرية" للمخرجة الفلسطينية الفرنسية لينا سوالم في الدورة الـ 80 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في فئة "أيام فينيسيا" ، ويعد "باي باي طبريا" هو الفيلم الوثائقي الطويل الثاني للمخرجة سوالم بعد الفيلم الأول جزائرهم.

في أوائل العشرينيات من عمرها، غادرت هيام عباس قريتها الفلسطينية لتحقق حلمها بأن تصبح ممثلة في أوروبا، تاركة وراءها والدتها وجدتها وشقيقاتها السبع.

يشهد الفيلم الروائي الطويل “وراء الجبال” للمخرج التونسي محمد بن عطية عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات النسخة 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، إذ يشارك الفيلم في قسم “آفاق”، ليكون الفيلم العربي الروائي الطويل الوحيد في دورة هذا العام.

يتتبع الفيلم رحلة رفيق الذي خرج للتو من السجن بعدما قضى أربع سنوات، ولا يوجد أمامه سوى خطة واحدة، وهي أن يصطحب ابنه في رحلة إلى ما وراء الجبال حتى يريه اكتشافه المذهل، وهو من تأليف وإخراج محمد بن عطية.

المهرجان يشهد عرض عدد من الأفلام المنتظرة هذا العام، ومنها جديد المخرج رومان بولانسكي وهو فيلم The palace الذي يعرض خارج المسابقة الرسمية، بجانب أحدث أفلام المخرج وودي ألان.