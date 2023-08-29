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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شارلوت رامبلينج تقدم جائزة الإنجاز مدى الحياة للمخرجة ليليانا كافاني في مهرجان فينيسيا

شارلوت رامبلينج وليليانا
شارلوت رامبلينج وليليانا كافاني

اختارت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الممثلة البريطانية شارلوت رامبلينج لتقديم جائزة الأسد الذهبي للإنجاز مدى الحياة، إلى المخرجة المخضرمة ليليانا كافاني. 

 

أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي منذ فترة عن اختيار المخرجة ليليانا كافاني والممثل توني ليونج تشيو واي، لمنحهما جائزة الأسد الذهبية لهذا العام عن إنجازاتهم مدى الحياة. 

 

ومن المقرر تقديم جوائز الإنجاز مدى الحياة في حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الذي تنطلق فعالياته غدا بحفل الافتتاح في النسخة الثمانين التي تستمر في الفترة من  30 أغسطس إلى 9 سبتمبر في ليدو.

 

تنطلق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي غدا، في الصالة الكبرى بقصر السينما، في تمام السابعة مساءا، ومن المتوقع أن يحضره عدد كبير من نجوم السينما العالمية. 

 

ليليانا كافاني التي تبلغ من العمر 90 عاما، قدمت على مدار 6 عقود أعمالا ناجحة وحائزة على جوائز عالمية، سواء في التلفزيون أو المسرح أو السينما، وتدور دائما أحداث أفلامها في إطار تاريخي، وشخصياتها معقدة تعيش حالة من الصراع مع المجتمع. 

 

قدمت شارلوت رامبلينج أداءا استثنائيا في فيلم المخرجة ليليانا كافاني The Night Porter عام 1974، وكان بمثابة انطلاقتها في عالم الجوائز والسينما العالمية، وترشحت عام 2016 للفوز بجائزة الأوسكار عن فيلم 45 Years. 

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