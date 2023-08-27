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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على فعاليات مركز السينما العربية في مهرجان فينيسيا

صدى البلد

يواصل مركز السينما العربية نشاطه في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي للسنة التاسعة على التوالي، حيث ينظم هذا العام حلقتي نقاش وجلسة تواصل ضمن فعاليات الدورة 80 من المهرجان (من 30 أغسطس وحتى 9 سبتمبر) وذلك بالتعاون مع جسر فينيسيا للإنتاج، وهو منصة تستضيف خبراء ومحترفي  صناعة السينما من أنحاء العالم من خلال العروض واللقاءات والندوات.

تقام حلقة النقاش الأولى تحت عنوان رحلة مدهشة بين مفوضيات رعاية السينما ويشارك فيها كل من واين بورغ (المدير العام، نيوم)، ومهند البكري (المدير التنفيذي، الهيئة الملكية الأردنية للأفلام)، آري بوهرر (مفوض الأفلام، FILM in AUSTRIA المفوضية الوطنية للسينما)، وجين مور (الرئيس التنفيذي، شركة Vertigo Films). 

وتدير حلقة النقاش الإعلامية ومقدمة البرامج التلفزيونية اللبنانية الشهيرة ريا أبي راشد.

تأتي حلقة النقاش الثانية تحت عنوان العصر الذهبي للمواهب العربية إقليميًأ ودوليًا ويشارك فيها كل من واين بورغ (المدير العام، نيوم)، ودرة بوشوشة (منتجة، شركة Nomadis Images)، ومحمد حفظي (منتج وسيناريست، شركة فيلم كلينك) ورؤى المدني (مديرة التطوير، فيلم العلا). يدير الحلقة علاء كركوتي . 


وبالإضافة إلى حلقتي النقاش ينظم مركز السينما العربية جلسة Middle East Networking يوم 2 سبتمبر، ويشارك فيها عدد من أهم الفاعلين في صناعة السينما في الشرق الأوسط، كما يشارك المركز في استضافة حفل استقبال جسر فينيسيا للإنتاج، والمقرر إقامته يوم 3 سبتمبر المقبل.
 

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قال باسكال ديوت، رئيس جسر فينيسيا للإنتاج: "أنا سعيد بشكل خاص بالتعاون مع مركز السينما العربية في تنظيم جلسة خاصة بالشرق الأوسط ستتضمن حلقتين وجلسة تواصل. ستأخذ الحلقة الأولى جمهور السينما والصناعات السمعية والبصرية في  "رحلة مذهلة بين لجان الأفلام" وستديرها المذيعة التلفزيونية الشهيرة ريا أبي راشد، يليها حلقة "العصر الذهبي للمواهب العربية إقليميًا ودوليًا" والتي يديرها السيد علاء كركوتي، أحد الفاعلين الرئيسيين في الصناعة. وإنني أتطلع إلى الترحيب بكم جميعا في فينيسيا".

ومن جانبهما علق علاء كركوتي وماهر دياب، الشريكان المؤسسان لمركز السينما العربية "إننا سعداء للغاية بالتعاون مع مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي للسنة التاسعة على التوالي. دائمًا ما نركز على السينما العربية في المهرجانات الدولية وذلك من خلال الحلقات النقاشية أو المناقشات التي تتناول أهم القضايا والتحديات التي تواجهها صناعة السينما العربية. ويسعدنا أن نرحب بالعزيزة ريا أبي راشد واحدة من أنجح الشخصيات التلفزيونية في العالم العربي، والتي ستدير الحلقة النقاشية "رحلة مذهلة بين لجان الأفلام".

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