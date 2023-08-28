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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللبناني ملح البحر.. فيلم قصير يشارك في مهرجان فينيسيا السينمائي

صدى البلد

تشارك المخرجة  اللبنانية الشابة ليلى بسمة بفيلمها القصير "ملح البحر" بمسابقة "أفاق" Orizzonti  ضمن فعاليات الدورة 80  لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

ويعد هذا الفيلم هو الفيلم الأول المستقل للمخرجة بعد أن وصل فيلم تخرجها "مشروع آدم بسمة" التصفيات النصف النهائية لجوائز الطلاب للأوسكار.


وتدور احداث "ملح البحر" في صيفٍ حار على شاطىء مدينة صور الجنوبية في لبنان، حيث تواجه نايلة فتاة في 17 عاماً نفس المعضلة التي يواجهها الشباب اللبناني اليوم حول الرحيل والهجرة أو البقاء في الوطن، وتتأثر في أفكار رجلين عند إتخاذ القرار لتفاجئهما بالنتيجة.

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تعرف على فعاليات مركز السينما العربية في مهرجان فينيسيا

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فيلم فرنسي فلسطيني يشارك في مهرجان فينيسيا السينمائي

على جانب أخر تُشارك هيئة الأفلام السعودية في الدورة الثمانين لمهرجان فينيسيا السينمائي، والذي سيقام في الفترة من 30 أغسطس حتى 9 سبتمبر القادم في مدينة البندقية، حيث سيترأّس الوفد السعودي المشارك الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام المهندس عبدالله آل عياف.

وستُنظّم الهيئة خلال مشاركتها فعالية الطاولة المستديرة لتستضيف نخبةً من الخبراء العالميين في جلسة حوارية ستكون بعنوان: (تحديات وحلول تسويق الأفلام بلغات غير الإنجليزية للجمهور العالمي)، وسيتناول خلالها الخبراء أبرز تحديات توزيع المحتوى بلغات غير الإنجليزية للجمهور العالمي، والحلول الممكنة لتحويل هذه التحديات إلى فرص.

كما تتضمن المشاركة حملة ترويجية لخدمات قطاع الأفلام السعودي، والتطور الكبير الذي تشهده المملكة في هذا القطاع الحيوي والإبداعي عبر السجادة الحمراء والشاشات الإعلانية.

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