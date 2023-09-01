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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض فيلم مشبك شعر بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

فيلم مشبك شعر
فيلم مشبك شعر

يستأنف مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما  أنشطته الثقافية الاربعاء القادم بعرض  فيلم مشبك شعر، بحضور المخرجة عطية خيري تقام الفعاليات بمشاركة ادارة الموهوبين والتعلم الذكي بقيادة د عز الرجال فاروق.

الفيلم هو  الأول فى مجال الرسوم المتحركة الطويلة، والمنفذ بتقنية جرافيك ثلاثي الأبعاد، تدور أحداثه حول الصراع بين الخير والشر في محاولة لحل لغز اختفاء الأمير حور شقيق الملك "سنفرو" من خلال بردية فرعونية معروفة باسم "بردية خوفو والسحرة".

 

فيلم مشبك شعر

مشبك شعر معالجة وحوار وأغانى دكتور طارق مندور، موسيقي ومؤثرات وألحان إيمان صلاح الدين، مونتاج أحمد عمري، وإخراج فنانة الجرافيك والرسوم المتحركة عطية عادل خيري.

يقوم بأداء أصوات الشخصيات مجموعة من النجوم: لطفي لبيب، سامي العدل، ريهام عبدالغفور، أحمد صلاح السعدني وعهدي صادق.
ويأتي ذلك ضمن مجموعة الفعاليات الترفيهية التي يقيمها مركز الثقافة السينمائية للأطفال.
ومركز الثقافة السينمائية أنسطته موجهة  للفئات العمرية المختلفة حيث يحرص المركز  دائما علي تنوع الأنشطة التي يقيمها  من خلال العروض السينمائية والندوات والورش المتخصصة حتي تتناسب مع متطلبات الجمهور من محبي وعشاق السينما.

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام  تحت اشراف الكاتبة/ امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية  ٣٦ ش شريف . وذلك الأربعاء الموافق ٦ سبتمبر في تمام السابعة مساء.

يذكر ان جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما مجانية للجمهور العام  من محبي السينما،

مشبك شعر فيلم مشبك شعر مركز الثقافة السينمائية عطية خيري المخرجة عطية خيري

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