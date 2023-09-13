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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خنادق وألغام..المسلماني: روسيا أنشأت خط دفاع على طول الأراضي المسيطرة عليها

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن روسيا تسيطر بشكل كبير على شرق أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية .

 

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وقال أحمد المسلماني في برنامجه " الطبعة الأولى " المذاع على قناة " الحياة"، :"  أوكرايا أعلنت منذ فترة عن تنفيذ الهجوم المضاد من أجل استعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا".

 

 وأضاف احمد المسلماني:" الهجوم المضاد الأوكراني تأخر حوالي 3 شهور وفي هذه الأثناء قامت روسيا ببناء خط دفاعي على حدود الأراضي التي تسيطر عليها في الأراضي الأوكرانية ".

 

 وتاب أحمد المسلماني :" خط الدفاع الروسي متواجد على طول 600 ميل وروسيا قامت بإنشاء خنادق ومتاريس كبيرة وألغام كي لا يعبر الأوكران هذا الخط ".

 

 وأكمل أحمد المسلماني :" الإعلام الأمريكي تحدث عن أن الخط الروسي الجديد حصين ومن الصعب اختراقه ".

المسلماني روسيا أوكرانيا اخبار التوك شو خط دفاع

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