خنادق وألغام..المسلماني: روسيا أنشأت خط دفاع على طول الأراضي المسيطرة عليها

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن روسيا تسيطر بشكل كبير على شرق أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية .

وقال أحمد المسلماني في برنامجه " الطبعة الأولى " المذاع على قناة " الحياة"، :" أوكرايا أعلنت منذ فترة عن تنفيذ الهجوم المضاد من أجل استعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا".

وأضاف احمد المسلماني:" الهجوم المضاد الأوكراني تأخر حوالي 3 شهور وفي هذه الأثناء قامت روسيا ببناء خط دفاعي على حدود الأراضي التي تسيطر عليها في الأراضي الأوكرانية ".

وتاب أحمد المسلماني :" خط الدفاع الروسي متواجد على طول 600 ميل وروسيا قامت بإنشاء خنادق ومتاريس كبيرة وألغام كي لا يعبر الأوكران هذا الخط ".

وأكمل أحمد المسلماني :" الإعلام الأمريكي تحدث عن أن الخط الروسي الجديد حصين ومن الصعب اختراقه ".