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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تدمر 3 زوارق أوكرانية مسيّرة في البحر الأسود

علم روسيا
علم روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير 3 زوارق أوكرانية مسيّرة في البحر الأسود.

وحسب “روسيا اليوم"، قالت الدفاع الروسية في بيانها: "اكتشف الطيران البحري لأسطول البحر الأسود اليوم الأربعاء ثلاثة زوارق مسيّرة تابعة للقوات الأوكرانية في البحر الأسود، ودمرها".

على جانب آخر، قال مسؤول في وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية اليوم الأربعاء إن سفينة إنزال روسية كبيرة وغواصة ضربتا في هجوم ليلي ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، ما أدى إلى تعرضهما لأضرار لا يمكن إصلاحها.

كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا هاجمت حوض سيفاستوبول لبناء السفن في شبه جزيرة القرم بعشرة صواريخ كروز وثلاثة زوارق عالية السرعة.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أصدرت وزارة الدفاع بيانا جاء فيه إنه "في الليلة الماضية، نفذت القوات الأوكرانية هجومًا بواسطة عشرة صواريخ مجنحة على مصنع إصلاح السفن أوردجونيكيدز في مدينة سيفاستوبول، وبثلاثة قوارب مسيرة على مجموعة من سفن أسطول البحر الأسود أثناء عبورها". 

وأضاف البيان: "تم إسقاط سبعة صواريخ مجنحة بواسطة وسائل الدفاع الجوي، وتم تدمير جميع القوارب المسيرة بواسطة سفينة دورية تدعى "فاسيلي بيكوف".

وأشار البيان إلى أنه "نتيجة لاصطدام الصواريخ المجنحة للعدو، تعرضت سفينتان كانتا في عمليات إصلاح لأضرار".

روسية 3 زوارق أوكرانية البحر الأسود الدفاع الروسي أسطول البحر الأسود

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