الجيش الأوكراني يستهدف مصفاة ريازان النفطية الروسية

نقلت وكالة رويترز عن الجيش الأوكراني القول بأنه إستهدف مصفاة ريازان النفطية الروسية.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الأوكراني، تنفيذه عملية "معقدة" بمشاركة قوات خاصة لطرد جنود روس تسللوا إلى مدينة بوكروفسك في منطقة دونيتسك بشرق البلاد، والتي يحاول الجيش الروسي السيطرة عليها.

وأقرت كييف بتسلل 200 جندي روسي على الأقل إلى المدينة، مطلع هذا الأسبوع، ويخشى مراقبون عسكريون أن تسيطر عليها موسكو بعدما شهدت قتالا طوال أشهر.

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أوليكساندر سيرسكي اليوم، السبت: "تتواصل عملية معقدة لتدمير قوات العدو وطردها من بوكروفسك".

وأضاف: "بناءً على أوامري، تعمل في المدينة مجموعات مشتركة من قوات العمليات الخاصة"، وتضم وحدات من جهاز الأمن الأوكراني والاستخبارات العسكرية.

وأوضح أن هذه المنطقة على الجبهة هي "الأصعب" حاليا، وأن قوة روسية قوامها "عدة آلاف" من الجنود تحاول التسلل إلى منطقة بوكروفسك-ميرنوغراد وقطع "خطوط الإمداد" الأوكرانية.

وأكد سيرسكي أنه "مع ذلك، لا تطويق ولا حصار لهذه المدن".

وتابع: "نبذل قصارى جهدنا لضمان الدعم اللوجستي"، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال تعزيزات من الوحدات والمعدات بينها طائرات مُسيّرة، إلى المنطقة.