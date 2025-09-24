الجيش الأوكراني: قصفنا محطتين لضخ النفط في منطقة فولجوجراد الروسية

أكد الجيش الأوكراني، أنه قصف محطتين لضخ النفط في منطقة فولجوجراد في روسيا، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم /الأربعاء/ أن الرئيس فلاديمير بوتين اقترح مرارا على جميع الأطراف إزالة الأسباب الجذرية للنزاع في أوكرانيا.



وقال بيسكوف في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، :"إن الرئيس بوتين مستعد لعقد لقاء مع زيلينسكي لكن الأمر يتطلب تحضيرا".



وأضاف أن كييف لم ترد بعد على مقترح إنشاء فرق العمل مع روسيا فى إطار مفاوضات التسوية.