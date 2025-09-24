"الكرملين": بوتين مستعد لعقد لقاء مع زيلينسكي لكن الأمر يتطلب تحضيرا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم /الأربعاء/ أن الرئيس فلاديمير بوتين اقترح مرارا على جميع الأطراف إزالة الأسباب الجذرية للنزاع في أوكرانيا.



وقال بيسكوف في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، :"إن الرئيس بوتين مستعد لعقد لقاء مع زيلينسكي لكن الأمر يتطلب تحضيرا".



وأضاف أن كييف لم ترد بعد على مقترح إنشاء فرق العمل مع روسيا فى إطار مفاوضات التسوية.



وأشار بيسكوف إلى أن محاولة كييف استهداف موسكو عشية اللقاء بين ترامب وزيلينسكي هدفها دعائي، لافتا إلى أن القوات الروسية كبدت قوات كييف خسائر فادحة على الجبهة.



وأوضح أن الحديث بشأن الأمن فى أوروبا مع استثناء روسيا "غير واقعي"، مؤكدا أن روسيا جزء لا يتجزأ من الأمن الأوروبي.