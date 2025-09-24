استهدافات متعمدة من الاحتلال.. المنظومة الطبية في غزة خارج الخدمة

أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، على أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسة ممنهجة لتدمير المنظومة الطبية في قطاع غزة، منذ بدء الحرب، مشيرًا إلى أن نحو 82% من هذه المنظومة خرجت عن الخدمة، نتيجة الاستهداف المباشر والمتعمد ضمن ما وصفه بـ"جرائم إبادة تُرتكب بحق المدنيين".

تصعيدًا خطيرًا في استهداف المنشآت الطبية

وأضاف الشوا، في مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأيام الماضية شهدت تصعيدًا خطيرًا في استهداف المنشآت الطبية، سواء عبر إخراجها من الخدمة قسرًا، أو تدميرها بشكل مباشر، موضحًا أن جمعية الإغاثة الطبية تعرضت لتدمير مقريْن تابعين لها، كما تم إغلاق المستشفى الميداني الأردني، وتدمير مقر "برنامج غزة للصحة النفسية".

وأشار إلى أن عدداً من المستشفيات الرئيسية في القطاع أُجبرت على الإخلاء، من بينها مستشفى حمد، مستشفى الرنتيسي، مستشفى العيون، ومستشفى النصر، واصفًا هذه التطورات بأنها "مشاهد خطيرة للغاية".

محاصرة مستشفى القدس

ولفت الشوا إلى أن قوات الاحتلال قامت، أمس، بمحاصرة مستشفى القدس في منطقة تل الهوى، وقصفت محطة توليد الأوكسجين التابعة له، مما شكّل خطرًا مباشرًا على حياة المرضى والجرحى والطواقم الطبية العاملة داخله.

وفي سياق متصل، أكد الشوا أن الاحتلال يواصل فرض حصار شامل على قطاع غزة، من خلال منع دخول الإمدادات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المولدات التي تؤمن الطاقة للمرافق الصحية.

وردًا على سؤال حول آخر مرة تلقّت فيها مستشفيات غزة شحنات وقود أو مستلزمات طبية، قال الشوا إن آخر دفعة وصلت قبل أكثر من عشرة أيام، وكانت بكميات محدودة، مشيرًا إلى أن الاحتلال استهدف قبل ثلاثة أيام محطة توزيع الوقود التي تتعامل معها الأمم المتحدة في مدينة غزة، ما زاد من تعقيد الأزمة.

https://www.youtube.com/shorts/AYM75YI73Do