قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة
ملك إسبانيا: لا يمكننا الصمت على تدمير غزة وتجويع المدنيين
الحرب على غزة.. ملك إسبانيا: أوقفوا هذه المجزرة الآن
قرار جديد بشأن معارضة كروان مشاكل على حبسه بتهمة سب وقذف مذيعة شهيرة
إحالة المذيعة إنجي حمادة للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال
تحديث بطاقة التموين2025 .. الخطوات والرابط
بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه
توغل مفاجئ لـ قوات الإحتلال لبلدة سورية على الحدود
مسؤول أمريكي: واشنطن لن تتورط بقواتها في الصراع بأوكرانيا
بعد ماكرون.. شرطة نيويورك تمنع أردوغان من العبور بسبب موكب ترمب
تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين لجلسة 15 نوفمبر لهذا السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تدمير ممنهج للمرافق الصحية في غزة.. 82% من المنظومة الطبية خارج الخدمة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشف أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن نحو 82% من المنظومة الطبية في قطاع غزة خرجت عن الخدمة، بسبب ما وصفه بـ"الاستهداف المباشر والمتعمد" من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنية التحتية الصحية وحرمان المدنيين من أبسط حقوقهم الإنسانية.

وفي مداخلة له على قناة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامية داليا نجاتي، شدد الشوا على أن الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم إبادة بحق المدنيين، عبر ضرب المرافق الحيوية، وفي مقدمتها المستشفيات والمراكز الطبية.

تصعيد خطير: تدمير مستشفيات ومراكز علاجية وإغلاق مستشفى ميداني

أوضح الشوا أن الأيام القليلة الماضية شهدت تصعيدًا خطيرًا في استهداف المؤسسات الصحية، حيث تم تدمير مقرين تابعين لجمعية الإغاثة الطبية، بالإضافة إلى إغلاق المستشفى الميداني الأردني، وتدمير مقر "برنامج غزة للصحة النفسية"، في مشهد يعكس الانهيار المتسارع في القطاع الصحي بالقطاع.

كما أُجبرت عدة مستشفيات رئيسية على الإخلاء، من بينها:

مستشفى حمد

مستشفى الرنتيسي

مستشفى العيون

مستشفى النصر

وأكد أن هذه التطورات تمثل كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة في تاريخ الحروب على غزة.

محاصرة مستشفى القدس وقصف محطة الأوكسجين التابعة له

لفت الشوا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حاصر أمس مستشفى القدس في منطقة تل الهوى، وقام بقصف محطة توليد الأوكسجين التابعة له، ما شكّل تهديدًا مباشرًا لحياة المرضى والطواقم الطبية المتواجدة بداخله. وأشار إلى أن مثل هذه الانتهاكات تهدف إلى ترك القطاع دون أي قدرة على الاستجابة للحالات الطارئة أو معالجة الجرحى.

الحصار يتواصل: نقص حاد في الإمدادات الطبية والوقود

وفي سياق متصل، أكد الشوا أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارًا شاملًا على القطاع، ويمنع دخول المستلزمات الطبية والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات، ما أدى إلى توقف العديد من الأجهزة والمنشآت عن العمل.

وأوضح أن آخر دفعة وقود ومستلزمات طبية دخلت غزة كانت قبل أكثر من عشرة أيام، وكانت بكميات محدودة، مضيفًا أن الاحتلال استهدف قبل ثلاثة أيام محطة توزيع الوقود التي تتعامل معها الأمم المتحدة في مدينة غزة، وهو ما فاقم الأزمة الإنسانية والصحية بشكل كبير.

نداء عاجل للمجتمع الدولي

اختتم الشوا تصريحاته بالتأكيد على أن ما يجري في غزة يستدعي تحركًا فوريًا من المجتمع الدولي، مطالبًا بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف استهداف المنشآت الصحية، وضمان تدفق الإمدادات الطبية والوقود، وإرسال فرق طبية دولية لدعم الكوادر العاملة في ظروف بالغة الخطورة.

وأكد أن استمرار الصمت الدولي يُعد تواطؤًا مع جرائم تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم، داعيًا إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه سكان غزة المحاصرين.

غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

هيثم فاروق

نازل يهرج .. هيثم فاروق يوجّه اللوم للاعب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الزمالك

ميدو: بيان الزمالك «مستفز» .. وسبب رئيسي في التعادل مع الجونة

جون بولتون

أسلحة دمار شامل وسجلات استراتيجية.. ضبط وثائق سرية خطيرة في مكتب جون بولتون

أرشيفية

في أقل من ساعة .. كيفية استخراج رخصة القيادة 2025

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

ترشيحاتنا

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف حقيقة تسبب مسكن شهير في إصابة الجنين بالتوحد

الخس

احذر.. الإفراط في تناول الخس يصيبك بهذا المرض

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة

بخطوات سهلة مثل المحترفين.. طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة

بالصور

لوك كاجوال .. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

تراجع بورش عن إنتاج السيارات الكهربائية يبدد مليارات الدولارات ويثير ذعر المستثمرين

بورش
بورش
بورش

بتكلفة 21مليون جنيه.. افتتاح مشروع صرف صحي بقرية كفر أبونجم في الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بيطري الشرقية: ضبط 1500 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

موكب ترامب يحرج ماكرون

أركن على جنب ..ماكرون في موقف محرج في شوارع نيويورك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد