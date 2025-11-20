قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
الوزراء يوافق على تخصيص أراض لإقامة مشروعات في عدد من المحافظات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك لاستخدامهما في تطوير ورفع كفاءة المحجر الصحي الحيواني الحالي.

وتشمل قطعتي الأرض المخصصتين لهذا الغرض، مساحتي 25.28 فدان شمال المحجر، و61.78 فدان جنوب المحجر، وتستهدف خطة تطوير ورفع كفاءة المحجر الصحي الحيواني زيادة الطاقة الاستيعابية له من 5 آلاف إلى 20 ألف رأس، لاستقبال الرؤوس الواردة من الدول الأفريقية، في إطار خطط الدولة لتوفير الأمن الغذائي من اللحوم الحمراء. 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظتي أسيوط وقنا، لاستخدامها في إقامة قرى للظهير الصحراوي، وفق رؤية تنموية تستهدف دعم تلك القرى بعددٍ من الأنشطة الاقتصادية المقترحة. 

وتشمل مساحات الأراضي المُخصصة لهذا الغرض، قطعتي أرض بمحافظة أسيوط، الأولى بمساحة 14.13 فدان ناحية مركز البداري لإقامة قرية وادي الشيح، والثانية بمساحة 120.48 فدان ناحية مركز ديروط لإقامة قرية دشلوط الجديدة، بالإضافة إلى قطعتي أرض بمحافظتي قنا، الأولى بمساحة 39.48 فدان ناحية مركز أبو تشت لإقامة قرية بلاد المال، والثانية بمساحة 29.09 فدان ناحية مركز قنا لإقامة قرية كرم عمران.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام قطعتي أرض ناحية وادي النطرون بمحافظة البحيرة، بمساحة 85.84 فدان، و104.26 فدان، لاستخدامهما في إقامة ميناء جاف غرب محطة القطار السريع، ومنطقة لوجيستية شرق محطة القطار السريع، وطرحهما للمستثمرين، وذلك في ضوء ما تتمتع به هذه المنطقة من مزايا تتيح فرص زيادة الطلب على النشاط الصناعي، نظراً لوجود منظومة نقل مستدامة تساعد على استيراد مُدخلات الإنتاج؛ وتصدير المنتج تام الصنع بسعر تنافسي.

مجلس الوزراء قطعتي أرض الوزراء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

اليماحي يرحّب باعتماد الأمم المتحدة قرارات داعمة لفلسطين بأغلبية ساحقة

السفارة الفرنسية في مالي

فرنسا تخفض عدد موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين في مالي

الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي

اتصال بين زيلينسكي ونائب ترامب لبحث خطة وقف الحرب الأوكرانية

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

