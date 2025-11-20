تعاون بين مصر والصين في حماية التراث الوراثي | تفاصيل مهمة

استقبل البنك القومي للجينات والموارد الوراثية بمركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدا صينيا رفيع المستوى برئاسة "ليو شوني"، رئيس الأكاديمية الوطنية للغابات بالصين، وذلك في إطار دعم وتعزيز التعاون الدولي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز التعاون المشترك، وتبادل ونقل الخبرات البحثية، تحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث جاءت الزيارة بالتنسيق مع وزارة البيئة، باعتبارها الجهة المستضيفة الرئيسية للوفد، بهدف الاطلاع على إمكانات البنك القومي للجينات ودوره في حفظ وصون الموارد الوراثية النباتية والحيوانية.



واستقبل الوفد الصيني الدكتورة نيفين عبد الفتاح مدير البنك، ووكلاء البنك، فضلا عن عدد من القيادات البحثية والخبراء.

وأكدت مدير البنك، أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات العلمية والبحثية بين الجانبين، حيث تم خلال الزيارة، استعراض الهدف من إنشاء البنك، والدور الذي يقوم به، والأقسام التابعة، فضلا عن جهود حماية التراث الوراثي، إضافة إلى أبرز الإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية.

عقد لقاءات مع الباحثين، للتعرف على طبيعة عملهم

وتفقد الوفد الصيني أقسام البنك ومعامله المختلفة، كما تم عقد لقاءات مع الباحثين، للتعرف على طبيعة عملهم، كما تم مناقشة سبل وآفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.