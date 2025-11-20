الوطنية: استبعاد كل من ثبت تقصيره فى انتخابات النواب

أكد القاضي حازم بدوى رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات أن كل من ثبت تقصيره من المشاركين في المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب سيتم استبعاده.

واضاف انه سيتم منع اى دعاية للمرشحين أمام أبواب اللجان الفرعية

وبدأ المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية قبل بدء مرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

إسلام دياب

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمراً صحفياً بالقاعة الكبرى بمقر الهيئة اليوم الخميس الموافق ۲۰۲٥/١١/٢٠ مساءً لبيان مجريات العملية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ۲۰۲۵ ، واطلاع الرأي العام بكافة تفاصيلها.





