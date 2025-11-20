الوطنية للانتخابات: نظمنا انتخابات الرئاسة والشيوخ والجميع أشاد بها.. ونحصل على دعوات من دول العالم لمتابعة الانتخابات بها

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي التي نظمت انتخابات الرئاسة وانتخابات الشيوخ والجميع أشاد بها .



وقال أحمد بنداري في كلمته في مؤتمر صحفي ، :" نحصل على دعوات من دول العالم لمتابعة ومراقبة العملية الانتخابية في هذه الدول ".



وتابع أحمد بنداري:" ندعو الناخبين إلى المشاركة بكثافة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ".



وأكمل احمد بنداري :" نتفادى أي إجراء يبطل المجال التشريعي في مصر ".

ولفت أحمد بنداري:" إعلان النتائج يكون من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا للجدول الزمني المعلن سابقا".