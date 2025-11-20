موقفنا ثابت .. الرئيس السيسي: يجب حل الدولتين للوصول إلى سلام دائم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه استعرض جهود مصر اتصالا بالحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، والتى توجت مؤخراً بالتوصل إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وذلك عبر الاتفاق الذى تم توقيعه فى "قمة شرم الشيخ للسلام"، يوم 13 أكتوبر 2025 بحضور دولى واسع.

وقال السيسي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس "لي جاي ميونغ" رئيس جمهورية كوريا، :" أوضحت لفخامة الرئيس "لى"، موقف مصر الثابت، والقائم على أهمية حل الدولتين، من أجل الوصول إلى سلام دائم وشامل وعادل".

وتابع الرئيس" نتطلع لاعتراف المزيد من الدول بالدولة الفلسطينية، من أجل دعم هذا المسار وتقديرنا للمشاركة الكورية الفاعلة مستقبلا، فى عملية إعادة إعمار قطاع غزة.".

وأكمل الرئيس السيسي:" وأقول لفخامة رئيس كوريا أننا من جانبنا، في مصر، نشارككم هذه الإرادة والاستعداد لتقديم كل التسهيلات للشركات الكورية، وليس فقط الشركات، وإنما أيضاً للقطاعات الكورية المختلفة للتعاون معنا في المجالات المختلفة التي تحدثنا بشأنها سواء كانت اقتصادية أو تجارية أو ثقافية أو عسكرية".