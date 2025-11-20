جامعة فودان الصينية تمنح أبو الغيط شهادة الدكتوراه الفخرية

منحت جامعة فودان الصينية، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، شهادة الدكتوراه الفخرية، وذلك تقديراً لإسهاماته البارزة والمقدرة في تطوير التعليم الأكاديمي، وتعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية وجامعة فودان.

​وأكد أبو الغيط، أن هذا التكريم ليس شخصياً وحسب، بل هو تقدير لكل ما تمثله جامعة الدول العربية من قيمة ورمز، وبوصفها جسراً للتواصل البناء مع حضارات العالم كافة، مؤكداً تقدير العالم العربي لنهضة الصين المعاصرة ومسيرتها الحضارية.

​وتعد جامعة فودان من أفضل الجامعات الحكومية في الصين، وصُنفت في المرتبة الثلاثين عالمياً وفقاً لتصنيف QS العالمي لعام 2026.