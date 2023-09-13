الوضع صعب.. جنود بـ الجيش الأوكراني يكشفون عن مفاجأة صادمة بشأن الحرب

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، نقلا عن جنود من القوات المسلحة الأوكرانية، أن خطوط الدفاع الروسية لا يمكن التغلب عليها، مؤكدة أن الوضع الصعب في ساحة المعركة بسبب التفوق الجوي الروسي.

وحسب “واشنطن بوست”، قال جنود بالجيش الأوكراني، إن “القوات الروسية تعذب القوات الأوكرانية بالطائرات المسيرة والقنابل الموجهة كجزء من استراتيجية متطورة لاستغلال نقاط الضعف في أوكرانيا، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المحدودة وعدد أقل بكثير من الطائرات المقاتلة مقارنة بموسكو”.

ولفتت إلى أن روسيا تستخدم بنشاط نوعين من الأسلحة، طائرات مسيرة هجومية ذاتية الانفجار وقنابل جوية عالية الدقة.

وحسب “واشنطن بوست”، قال الخبير العسكري الأوكراني أليكسي ميلنيك، إن الهيكل الحديدي الثقيل للقنابل الجوية يجعل من الصعب اعتراضها، لأن صواريخ الدفاع الجوي مصممة لضرب أهداف أدق.

وأضاف أن هذه الخاصية وعددها الهائل يشكل مشكلة كبيرة للجيش الأوكراني.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست”: "لقد أدت التهديدات الجوية إلى تعقيد محاولة أوكرانيا اقتحام الأراضي في منطقة زابوريجيا”.