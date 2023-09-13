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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام اليوم الأربعاء

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية فى مصر

تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 13سبتمبر 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي.

 

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تباين أسعار العملات العربية في البنوك بختام تعامل اليوم

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سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي  اليوم الأربعاء مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع 

 

 وصل سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأربعاء لنحو  32.94جنيه للشراء و 33.20جنيه للبيع 
 

 استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأربعاء نحو  38.24 جنيه للشراء و 38.56جنيه للبيع .

 

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 34.34جنيه للشراء 34.63 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر
 

 وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .
 

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم نحو 32.94جنيه للشراء و 33.20 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم نحو 38.24جنيه للشراء و38.56جنيه للبيع .
 

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم نحو 34.34جنيه للشراء 34.63جنيه للبيع .

 

أسعار العملات فى البنك المركزي
 

 

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و30.95جنيه
 

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأربعاء نحو 33.10 جنيه للشراء و33.24 جنيه للبيع .

 بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم لنحو 38.46جنيه للشراء و 38.63 جنيه للبيع .

 
 وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم ليسجل 34.52جنيه للشراء و34.67جنيه للبيع   .

العملات العملات الاجنبية الدولار اليورو اليوم الاربعاء

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