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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أسعار العملات العربية في البنوك بختام تعامل اليوم

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية في مصر

شهدت أسعار العملات العربية فى البنوك العاملة في مصر تباينا علي مستهل تعاملات الأسبوع ،ويرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية امام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023 .

 

أسعار العملات العربية

 وسجلت العملات العربية تعاملات اليوم الأربعاء فى البنك  الأهلي كالآتي:
 

سجل سعر صرف الدينار الكويتى-أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصرى 99 جنيها للشراء و 100.01جنيه للبيع .

 

واستقر سعر صرف الريال السعودى الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الأربعاء فى البنك الأهلي  عند 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع .
 

سعر الدرهم الإماراتي
 وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الأربعاء فى البنك الأهلي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع .
 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى في  تعاملات اليوم الأربعاء فى بنك الأهلي نحو 7.80 جنيه للشراء و8.46 جنيه للبيع

 

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أسعار العملات العربية فى بنك مصر

 

وجاءت أسعار العملات العربية خلال الأربعاء فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم أعلى العملات العربية سعرا 99.67 جنيه للشراء و 100.01جنيه للبيع .

 

سعر الريال السعودي
 واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم  فى بنك مصر نحو  8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.
 

سعر الدرهم الإماراتي
 وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم  فى بنك مصر نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.
 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم  فى بنك مصر نحو 8.09 جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع.
 

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي

 

وسجلت العملات العربية في تعاملات اليوم الأربعاء فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :
 

سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الأربعاء أعلى العملات العربية سعرا نحو 99.85 جنيه للشراء و 100.30جنيه للبيع .
 

سعر الريال السعودي
 

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى في  تعاملات اليوم الأربعاء فى البنك المركزي نحو  8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع .
 

سعر الدرهم الإماراتي
 

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الأربعاء فى البنك المركزي نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع .

 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الأربعاء  في البنك المركزي نحو 8.45 جنيه للشراء و8.49 جنيه للبيع
 

العملات العربية الأعلى عالميا
 

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

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