ارتفاع كبير لـ الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات اقتصادية مقلقة

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية زيادة التضخم في أغسطس لكنها لم تفعل الكثير لتحريك البوصلة على التوقعات لمسار رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يتتبع العملة مقابل سلة من العملات المنافسة، بنسبة 0.11٪ إلى 104.70.

وأظهرت بيانات وزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.6% الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ يونيو 2022، مع قفزة أسعار البنزين. وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3%، وسط انخفاض أسعار السيارات والشاحنات المستعملة.

لم تفعل البيانات الكثير لتغيير التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة عند إعلان سياسته الأسبوع المقبل في ختام اجتماعه يومي 19 و 20 سبتمبر.

وانخفضت التوقعات برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر، إلى 39.4% من 41.1% قبل يوم واحد.