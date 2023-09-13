ارتفع أمام 6 عملات.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنوك

عوض سعر الدولار خسائر مطلع الاسبوع الجاري، حيث ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال تداولات اليوم بنسبة 0.2%، يأتي هذا بعد أن ارتفع الدولار لثمانية أسابيع متتالية مسجلاً ارتفاع منذ بداية شهر سبتمبر بنسبة 1.1%.

وتميل الأسواق إلى احتمال بنسبة 92% أن يقوم البنك الفيدرالي خلال اجتماعه الأسبوع القادم بتثبيت الفائدة دون تغيير، واحتمال آخر بنسبة 43% أن يقوم البنك برفع الفائدة خلال اجتماعه في نوفمبر.

وبقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 12-9-2023، وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (ميد بنك، الأهلي الكويتي) نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك المركزي المصرى نحو 30.84جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

أسعار الدولار فى مصر اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى اليوم الاجد فى بنوك(الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB ،أبوظبي التجاري الإسكندرية، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي، الامارات دبي الوطني، المصري للتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB ،المصرف المتحد، كريدي أجريكول ،قناة السويس، الكويت الوطني، المشرق، إتش أس بى سى HSBC،بلوم )نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى اليوم في بنوك ( الأهلي ،مصر ) نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى بنك التنمية الصناعية نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

أعلى سعر شراء الدولار

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم مسجلا 30.95جنيه للشراء.