تراجع أسعار الذهب.. واستقرار الدولار اليوم.. وسقوط أمطار بهذه المناطق|أخبار تهمك

الذهب.. نشر موقع “صدى البلد”، اليوم الأربعاء 13-9-2023، أسعار الذهب، وآخر تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، ومتابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، وهي مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يهتم بها المواطنون ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.



تراجع جديد يضرب أسعار الذهب



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2509 جنيهات للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2195 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1881 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17560 جنيهات.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.15 جنيه للبيع، و 33.03 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.57 جنيه للبيع، و38.44 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.24 جنيه للبيع، و99.90 جنيه للشراء .

فيما أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن المنخفض الجوي سيبدأ بالتلاشي تماما، اليوم، ويتجه إلى المناطق الشرقية فى مصر، وبالتالي نشهد تحسنا واستقرارا في الأحوال الجوية، ولكن ما زالت هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض الأماكن، وتكون ما بين الخفيفة والمتوسطة وغير المؤثرة تماما على أي أنشطة يومية.

وأضاف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن الأمطار قد تكون خفيفة فى أماكن من السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وتمتد إلى بعض المناطق من محافظات الوجه البحري وخليج السويس ومدن القناة وبعض المناطق من وسط سيناء، وقد تصل فرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة لمناطق من القاهرة الكبري.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح سرعاته ما بين 30 و35 كم على الساعة، ويؤدي لمزيد من الإحساس بتحسن الأحوال الجوية، والشعور بقيم درجات حرارة أقل، لافتة إلى أن هناك رياح شمالية معظمها قادمة من على البحر المتوسط، وبالتالي استمرار انخفاض درجات الحرارة فى معظم أنحاء الجمهورية، ودرجات الحرارة بدأت تعود لمعدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام.

طقس حار نارا على القاهرة الكبرى

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن القاهرة الكبرى اليوم تسجل ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية، وبالتالي الطقس نهارا حار على بعض المناطق من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على بعض المناطق الموجودة فى شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء



العظمى الصغرى

القاهرة 34 - 23

الإسكندرية 30 - 24

الإسماعيلية 35 - 22

الغردقة 37 -27

أسوان 40 - 27

سوهاج 36 - 23

المنيا 35- 22

