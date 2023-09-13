استقرار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم.. اعرف الأسعار

استقر سعر العملات الأجنبية والعربية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء داخل البنوك العاملة داخل السووق المصرية دون أي تغيير منذ أكثر 3 شهور.



وأعلن البنك المركزي المصري عن أن متوسط العملة الأجنبية والعربية لدرجات مستقرة أمام الجنيه.



سعر الدولار



بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للشراء.



سعر اليورو



سجل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 33.03 جنيه للشراء و 33.17 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الاسترليني



بلغ سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه نحو 38.43 جنيه للشراء و 38.6 جنيه للبيع



الدولار الكندي



وصل سعر الدولار الكندي نحو 22.69 جنيه للشراء و22.79 جنيه للبيع



الكرون الدنماركي



بلغ سعر الكرون الدنماركي أما الجنيه نحو 4.42 جنيه للشراء و 4.44 جنيه للبيع



الكرون النرويجي



بلغ سعر الكرون النرويجي حوالي 2.88 جنيه للشراء و 2.89 جنيه للبيع



الكرون السويدي



وصل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 2.77 جنيه للشراء و 2.79 جنيه للبيع



الفرنك السويسري



وصل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 34.55 جنيه للبيع و 34.71 جنيه للبيع.



الين الياباني



بلغ سعر الـ 100 ين ياباني نحو 20.98 جنيه للشراء و 21.07 جنيه للبيع.



اليوان الصيني



وصل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 4.22 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.



الدولار الاسترالي



وصل سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه نحو 19.78 جنيه للشراء و 19.87 جنيه للبيع.



وعلي مستوي العملات العربية



بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع



الدرهم الاماراتي



وصل سعر الدرهم الاماراتي أمام الجنيه نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيعوصل سعر الدرهم الاماراتي أمام الجنيه نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع



الدينار الكويتي



وصل سعر الدينار الكويتي نحو 99.87 جنيه للشراء و 100.31 جنيه للشراء



الدينار البحريني



بلغ سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 81.76 جنيه لشراء و 82.13 جنيه للبيع



الريال العماني



بلغ سعر الريال العماني نحو 80.07 جنيه للشراء و 80.41 جنيه للبيع



الريال القطري



بلغ سعر الريال القطري نحو 8.45 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع



الدينار الأردني



وصل سعر الدينار الأردني نحو 43.43 جنيه لليع و 43.75 جنيه للشراء.

