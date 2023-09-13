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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم.. اعرف الأسعار

أسعار العملات
أسعار العملات

استقر سعر العملات الأجنبية والعربية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء داخل البنوك العاملة داخل السووق المصرية دون أي تغيير منذ أكثر 3 شهور.


وأعلن البنك المركزي المصري عن أن متوسط العملة الأجنبية والعربية لدرجات مستقرة أمام الجنيه.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13-9-2023


سعر الدولار


بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للشراء.


سعر اليورو


سجل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 33.03 جنيه للشراء و 33.17 جنيه للبيع.


سعر الجنيه الاسترليني 


بلغ سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه نحو 38.43 جنيه للشراء و 38.6 جنيه للبيع 


الدولار الكندي


وصل سعر الدولار الكندي نحو 22.69 جنيه للشراء و22.79 جنيه للبيع


الكرون الدنماركي


بلغ سعر الكرون الدنماركي أما الجنيه نحو 4.42 جنيه للشراء و 4.44 جنيه للبيع


الكرون النرويجي


بلغ سعر الكرون النرويجي حوالي 2.88 جنيه للشراء و 2.89 جنيه للبيع


الكرون السويدي


وصل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 2.77 جنيه للشراء و 2.79 جنيه للبيع


الفرنك السويسري


وصل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 34.55 جنيه للبيع و 34.71 جنيه للبيع.


الين الياباني


بلغ سعر الـ 100 ين ياباني نحو 20.98 جنيه للشراء و 21.07 جنيه للبيع.


اليوان الصيني


وصل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 4.22 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.


الدولار الاسترالي


وصل سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه نحو 19.78 جنيه للشراء و 19.87 جنيه للبيع.


وعلي مستوي العملات العربية


بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع 


الدرهم الاماراتي


وصل سعر الدرهم الاماراتي أمام الجنيه نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيعوصل سعر الدرهم الاماراتي أمام الجنيه نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع


الدينار الكويتي 


وصل سعر الدينار الكويتي نحو 99.87 جنيه للشراء و 100.31 جنيه للشراء


الدينار البحريني


بلغ سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 81.76 جنيه لشراء و 82.13 جنيه للبيع


الريال العماني


بلغ سعر الريال العماني نحو 80.07 جنيه للشراء و 80.41 جنيه للبيع


الريال القطري


بلغ سعر الريال القطري نحو 8.45 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع


الدينار الأردني


وصل سعر الدينار الأردني نحو 43.43 جنيه لليع و 43.75 جنيه للشراء.
 

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