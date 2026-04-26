أستاذة اقتصاد: نعيش عصر الفقاعة العقارية منذ 4 سنوات.. تفاصيل
تأثير رجل العصير.. لماذا انتهى هجوم عشاء ترامب بالرصاص؟
كادت تتحول لكارثة.. والدة السباح يوسف تكشف تفاصيل واقعة غرق جديدة داخل أحد الأندية
صدى البلد يكرم أحمد عبد الله محمود بعد نجاح مسلسل علي كلاي.. صور
مصادر : خلافات بين واشنطن وطهران حول إغلاق مضيق هرمز والبرنامج النووي
خبير أمني يعلق على محاولة إطلاق النار بواشنطن: دوافع نفسية لا سياسية
تشكيل قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي
هل يجوز للرجل الحكم على زوجته بأنها ناشز؟.. أمينة الإفتاء تجيب
أسعار الحج 2026.. تفاصيل برامج الجمعيات والسياحي قبل انطلاق الرحلات
راحة الحجاج أولويتنا.. استعدادات مكثفة بالمطارات الداخلية بالمحافظات لموسم الحج
الأجهزة الأمنية وافقت.. 40 ألف مشجع في قمة الأهلي والزمالك بالدوري
72 ساعة راحة متواصلة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء
أخبار العالم

رغم توقف الحرب.. جملة منشآت الغاز في رأس غاز – قطر على مقدمة صاروخ إيراني تثير الجدل

شهدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران هجوما واسعا شنته القوات في طهران ضد محطات وحقول الغاز في العديد من دول الخليج وعلى رأسها قطر مما تسبب في خسائر فادحة لمجال الطاقة بصفة عامة والغاز الطبيعي المسال بصفة خاصة .

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لاستعراض عسكري في ‎طهران، حيث ظهرت خلاله لافتة على صاروخ إيراني من طراز “خرمشهر” كُتب عليها “منشآت الغاز في رأس غاز – قطر”، ما أثار جدلًا واسعًا وتساؤلات حول الرسالة السياسية المقصودة.

"صورة متداولة على منصة إكس "
 

وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى أن ظهور اسم ‎قطر على صاروخ باليستي يحمل دلالات تهديد مباشرة تمس منشآت مدنية واستراتيجية في ‎الخليج.

في حين رأى آخرون أنه يتناقض مع الرواية الإيرانية السابقة التي كانت تحصر أي رد عسكري في استهداف القواعد الأمريكية فقط، دون الأهداف المدنية في دول المنطقة.

ومنذ قليل ؛ بحث رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، في اتصال تلقاه من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، جهود السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ووفق البيان الصادر عن وزارة الخارجية القطرية، فقد أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية لـ عراقجي، على ضرورة فتح الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة.


كما شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية لعراقجي ، على عدم استخدام الممرات البحرية ورقة ضغط أو مساومة.

كما حذر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري من الآثار السلبية لحصار الممرات البحرية على إمدادات الطاقة والغذاء.

كما بحث رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني في اتصال هاتفي  تلقاه من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

ووفق البيان الصادر عن الخارجية القطرية ؛ فقد رئيس الوزراء وزير الخارجية على ضرورة التجاوب مع جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق مستدام.

رئيس الوزراء

مصادر: الحكومة تعلن إنهاء العمل بقرار غلق المحلات والمطاعم

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

إجازة عيد العمال

72 ساعة راحة متواصلة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات

الدولار

80 قرشا دفعة واحدة.. صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

مواعيد غلق المحلات

الحكومة تتراجع عن قرار الغلق المبكر.. مواعيد جديدة للمحال والمطاعم

مجلس الوزراء

رسمياً.. إلغاء قرارات الغلق المبكر والعودة للنظام الطبيعي والتطبيق 28 إبريل

تكفين الميت

كيف نُخفف عن المحتضرة في لحظاتها الأخيرة؟.. أمينة الفتوى توضح

رئيس أكاديمية الأزهر العالمية

انطلاق دورة تفكيك الفكر المتطرف لـ 19 من أئمة ودعاة باكستان بأكاديمية الأزهر

لماذا صلاة العصر سرية

لماذا صلاة العصر سرية؟.. افعل مثل النبي ولا تجهر بها لـ7 أسباب

بالصور

القائمة الكاملة لجوائز مهرجان جمعية الفيلم بدورته الـ52

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52
حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52
حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52

سيناء أمان 2026.. مسيرة عربية مصرية تؤكد أن مصر وجهة المغامرة الآمنة الأولى بالمنطقة

سيناء أمان 2026
سيناء أمان 2026
سيناء أمان 2026

استخراج بطارية من معدة طفلة 4 سنوات بمنظار بمستشفى أبو كبير

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

زفاف المخرج هاني خليفة والمنتجة رنا حسانين بحضور نجوم الفن

هانى خايفة وزوجته رنا حسانين
هانى خايفة وزوجته رنا حسانين
هانى خايفة وزوجته رنا حسانين

فيديو

سارة سلمان

سارة سلمان تطرح أحدث أغانيها "لاتخسرنى" باللهجة العراقية .. فيديو

شيرين عبد الوهاب

الحضن شوك لـ شيرين عبد الوهاب تكتسح يوتيوب وتتصدر التريند

ازالة تعدي

في المهد.. الأجهزة التنفيذية بالشرقية تشن حملات إزالة فورية للتعديات المخالفة

المزيد

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: مثلث الانهيار الدولي.. حين تتقاطع نيران ياخونت مع ارتباك البيت الأبيض

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد