منها تقلبات النوم و النفسية.. أسباب تزيد الحساسية لن تتوقعها

كشف الدكتور أسامة عبد اللطيف، أستاذ الحساسية و المناعة جامعة عين شمس، أسباب الحساسية مؤكدا أن الضغوط النفسية الشديدة أحد أهم الأسباب في ضعف الجهاز المناعي أيضا.

وأوضح "عبد اللطيف"، خلال لقائه ببرنامج "ست الستات" المذاع على شاشة صدى البلد من تقديم دينا رامز، أن التقلبات المزاجية و عدم الالتزام بمواعيد النوم و الاستيقاظ يُزيد الحساسية.

وأضاف أستاذ الحساسية و المناعة، أن تناول المضادات الحيوية بسبب أو دون سبب تؤدي إلى الحساسية بشكل واضح، بجانب تأثيرها على الجهاز المناعي، لافتا إلى ضرورة وجود ترشيد عند تناول المضادات الحيوية و يكون باستشارة الطبيب.

نصائح لتجنب الحساسية

ونصح، بتناول الأكلات الصحية و الابتعاد عن الأطعمة ذات المواد الحافظة و اللحوم المصنعة، و أهمية ممارسة الرياضة و تجنب التدخين لتجنب حدوث الحساسية.

