أستاذ حساسية: أغلب مرضى الجيوب الأنفية يعانون من أعراضها طوال السنة

أكد الدكتور أسامة عبد اللطيف، أستاذ الحساسية و المناعة جامعة عين شمس، أن أغلب مرضى الجيوب الأنفية يعانون من أعراضها طوال السنة، ربما تقل أو تزيد حسب حالة الجو و تغيير الفصول.

وأوضح "عبد اللطيف"، خلال لقائه ببرنامج "ست الستات" المذاع على شاشة صدى البلد من تقديم دينا رامز، أن مرضى الحساسية يعانوا من مرض و التهاب مزمن مستمر في الأغشية المخاطية إذا كانت بالأنف أو الشعب الهوائية.

علاج وقائي و مستمر

وشدد أستاذ الحساسية و المناعة، على أن العلاج يجب أن يكون مستمر وليس عند اللزوم، و ذلك يعتبر الخطأ الأكبر الذي يقع فيه الكثير من المرضى، منوها على أن العلاج وقائي و يقوم بالسيطرة على الالتهاب المزمن الذي يعاني منه المريض طول السنة.

وأضاف، أن علاج الحساسية هو علاج استباقي، و يكون ضمن خطة علاج للسيطرة على المرض، مشددا على ضرورة متابعة مريض الحساسية مع الطبيب طول السنة.