مستشار رئيس برنامج المناخ العالمي: مصر اتخذت خطاوت استباقية لحماية أمنها الغذائي

كشف مجدي علام مستشار رئيس برنامج المناخ العالمي ، سر التغيرات المناخية والظواهر المناخية الحادة مثل الأعاصير والفيضانات.

وقال مجدي علام في حواره في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" التغيرات المناخية تتسبب في أزمة تهدد الأمن الغذائي العالمي ".

وأضاف مجدي علام :"نسب الجفاف والتصحر أثرت سلبا على الأراضي الزراعية بنسبة تصل لـ 38 % وذلك على مستوى العالم ".

وتابع مجدي علام :" مصر اتخذت إجراءات كثيرة من أجل مواجهة التغيرات المناخية والدولة اتجهت إلى أنشاء الصوب الزراعية في مختلف أنحاء الجمهورية لحماية الأمن الغذائي المصري".

واكمل مجدي علام :" مصر تسعى إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية المصرية وإضافة 4 مليون فدان ومصر تتخذ إجراءات استباقية لتحقيق الامن الغذائي ".