مستشار رئيس برنامج المناخ العالمي: الكوكب يشهد ظواهر مناخية جامحة

كشف مجدي علام مستشار رئيس برنامج المناخ العالمي ، سر التغيرات المناخية والظواهر المناخية الحادة مثل الأعاصير والفيضانات.

وقال مجدي علام في حواره في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" العام الماضي شهدنا حرائق غابات في مختلف أنحاء العالم بسبب التغيرات المناخية".

وأضاف مجدي علام :" هناك ظواهر مناخية جامحة يتعرض لها العالم ومنها العواصف والأعاصير والفيضانات .

وتابع مجدي علام :" العواصف الآن أصبحت تُزيل مناطق سكنية بشكل كامل، ونشهد نوع من التطرف المناخي ".

واكمل مجدي علام :" التغيرات المانخية أدت إلى ظهور فيضانات واعاصير لم نشهدها من قبل ".