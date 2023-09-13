بعد العاصفة دانيال.. ظواهر طبيعية غير مسبوقة بسبب التغيرات المناخية 

كشف أحمد عبد العال الخبير في التغيرات المناخية ورئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، تفاصيل ومعلومات عن العاصفة دانيال التي خلفت دمارا هائلا في ليبيا.

وقال “عبد العال”، في حواره ببرنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، إن التغيرات المناخية تؤثر على كافة دول العالم بشكل غير متوقع.

وأضاف "نشهد بداية حرب الطبيعة على الإنسان في مختلف أنحاء العالم بسبب التغيرات المناخية واستخدام الإنسان للوقود الأحفوري بشكل مبالغ فيه".

وتابع "نشهد ظواهر طبيعية غير مسبوقة ولم تحدث من قبل ، وهذا ما حدث في ليبيا ".

وأكد أحمد عبد العال "العاصفة دانيال حصلت على كامل طاقتها من البحر وقامت بتفريغ كامل طاقتها على السواحل الليبية وتسببت في دمار شديد".

ولفت إلى أن "ليبيا شهدت أمطارا مع نشاط قوي للرياح على السواحل الليبية والمناطق الجبلية هناك وتكونت عليها سيول شديدة القوة".