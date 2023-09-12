عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ربنا يسترها.. تحذير من استشاري تغيرات مناخية بعد ظهور الإعصار دانيال

الإعصار دانيال
الإعصار دانيال

عقب الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، على الإعصار دانيال الذي ضرب عدة دول وعلى رأسهم ليبيا قبل الوصول إلى مصر، قائلا إن ما يحدث يأتي تحت اسم أحداث مناخية متطرفة بسبب الارتفاع في درجات الحرارة، موضحا أن الارتفاع في درجات الحرارة يؤدي لخلل في الخطوط الجوية، وهو ما يتسبب في حدوث موجات أعاصير وعواصف، وحينما تمر فوق مسطحات مائية تكون مشبعة بالمياه، وتتسبب في خسائر كبيرة. 

استشاري تغيرات مناخية يتحدث عن الإعصار دانيال 

وأضاف "طنطاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد أي شيء يثبت وجود علاقة بين التغيرات المناخية والزلازل في الوقت الحالي، مقدما العزاء في ضحايا حادث الزلزال الأليم الذي وقع في المغرب خلال الأيام القليلة الماضية. 

وتابع استشاري التغيرات المناخية، أن تسمية العاصفة دانيال أو الإعصار دانيال، يتم تسميتها وفقا للمنطقة التي تكون فيها الإعصار، إذ يتم إطلاق اسم الإعصار على منطقة من المناطق التي تقع فيها، لافتا إلى أن منطقة البحر المتوسط منطقة مغلقة ولا تسمح بتكوين الأعاصير بهذا الشكل والحجم. 

واستكمل، أن الإعصار دانيال هو الأول في منطقة البحر المتوسط، وهو ما ينذر بتوقعات سلبية للتغيرات المناخية في المنطقة، "ان شاء الله ربنا يسترها، وميحصلش مشاكل أكتر خلال الفترة المقبلة، والعالم يتحد خلال مؤتمر المناخ القادم لخفض غازات الاحتباس الحراري المتسببة في هذه المشاكل". 

وأشار إلى أن ما حدث في ليبيا بسبب الإعصار دانيال ظاهرة قابلة للدراسة، ويجب دراستها فيما يتعلق بالطقس والظواهر الجوية، إذ أنها لم تحدث من قبل، حيث لم تشهد سواحل البحر المتوسط مثل هذه الأحداث من قبل، والأمر يحتاج للدراسة، والسبب الذي أدى لهذا التطرف، سواء التغيرات المناخية أو أي أسباب أخرى. 

وحذر استشاري التغيرات المناخية، من أن وقوع الإعصار دانيال في مصر ومنطقة البحر المتوسط هو مفاجأة كبيرة لأن منطقة البحر المتوسط ليست منطقة تكون أعاصير، وهو ما يمكن أن ينذر لمشاكل عديدة خلال الفترة المقبلة، مضيفا: “إن شاء الله ربنا يسترها علينا وعلى منطقة البحر المتوسط خلال الفترة المقبلة”.

الإعصار دانيال ليبيا سمير طنطاوي التغيرات المناخية درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

بعد دانيال.. الأرصاد تحذر المواطنين من عواصف جديدة.. فيديو

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

شاب ينهي حياة شقيقته بالشارع والسبب صادم.. فيديو

كيف ستتأثر مصر بالعاصفة دانيال؟.. الأرصاد تكشف مفاجأة جديدة

ترشيحاتنا

الأرصاد الجوية تعلن موعد خروج العاصفة دانيال من مصر

أمطار جديدة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن العاصفة دانيال

"تحترق بلهب أزرق".. روسيا تسخر من بريطانيا بسبب الدبابة تشالنجر

يوم عمل من المنزل.. قرار عاجل من التنظيم والإدارة لـ الموظفين

الداخلية تصدر قرارا جديدا للأجانب المقيمين بالبلاد | تفاصيل

محمد صلاح يقود الهجوم.. تشكيل منتخب مصر لمباراة تونس الودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أنواع لديدان البطن عند الصغار .. تعرف على أخطرها

نوع خضار رخيص يحمي من السرطان.. تفاصيل

خلال عاصفة دانيال .. مشروبات طبيعية تقيك من أمراض الخريف

انتهي إلى الأبد.. جو جوناس يكشف حقيقة انهيار زواجه من صوفي تيرنر

فيديو

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. إقلاع 3 طائرات عسكرية إلى ليبيا تحمل مساعدات المتضررين

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

وضع كارثي في ليبيا وأعداد المفقودين تتجاوز 6 آلاف شخص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ