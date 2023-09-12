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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الليبية: نجد صعوبة في إحصاء عدد ضحايا فيضانات إعصار دانيال

ليبيا
ليبيا

قالت وزارة الصحة الليبية، اليوم الثلاثاء، إن هناك صعوبة في إحصاء عدد الضحايا جراء الفيضانات بسبب عدم وصول فرق الإنقاذ لكل المناطق المنكوبة.

وأضافت وزارة الصحة الليبية في تصريحات صحفية، أنه تم إنشاء مستشفيات ميدانية في الأماكن المتضررة من الفيضانات بالتنسيق مع الجيش الليبي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الليبي في تصريحات صحفية، إن 25% إلى 45% من مدينة درنة اختفت في البحر منها المنطقة التاريخية التي غمرتها الفيضانات ودمرتها، كما تجاوز قتلى الفيضانات في درنة فقط قد يتجاوز 3000 شخص.

ولفت الجيش الليبي إلى أن فرق الإنقاذ تصل إلى المناطق المنكوبة بالمروحيات، وأن هناك 100 مفقود خارج درنة جراء الفيضانات.

وأكدت القوات المسلحة الليبية أنه تم بذل كل الجهود للتحذير من مخاطر السيول قبل وقوع الفيضانات والعاصفة دانيال، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بإخلاء بعض المدن والمناطق قبل وصول الإعصار.

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