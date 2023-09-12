بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في ليبيا جراء العاصفة دانيال

قالت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة في ليبيا تتابع عن كثب حالة الطوارئ الناجمة عن الظروف الجوية القاسية في المنطقة الشرقية من البلاد.

أعربت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس، عن تعازيها القلبية لأسر الذين فقدوا حياتهم، وتعاطفها الصادق مع جميع المتضررين من الفياضانات.

وأضافت أن الأمم المتحدة تقف على أهلة الاستعداد لدعم الجهود التي تبذلها السلطات المحلية والبلديات المتضررة للاستجابة لحالة الطوارئ هذه، وتقديم المساعدة الإغاثية العاجلة مساندة جهود الاستجابة على المستويين المحلي والوطني.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القوات المسلحة الليبية، إن فرق البحث والإنقاذ تواجه صعوبات في انتشال الجثث وانقاذ المواطنين بسبب الطرق الوعرة، لافتة إلى أن جميع الطرق الرابطة بين المدن قطعت بسبب الفيضانات في ليبيا.

وأضاف الجيش الليبي في تصريحات صحفية، أن 25% إلى 45% من مدينة درنة اختفت في البحر منها المنطقة التاريخية التي غمرتها الفياضانات ودمرتها، كما تجاوز قتلى الفيضانات في درنة فقط قد يتجاوز 3000 شخص.

ولفت الجيش الليبي إلى أن فرق الإنقاذ تصل إلى المناطق المنكوبة بالمروحيات، وأن هناك 100 مفقود خارج درنة جراء الفيضانات.

وأكدت القوات المسلحة الليبية أنه تم بذل كل الجهود للتحذير من مخاطر السيول قبل وقوع الفياضانات والعاصفة دانيال، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بإخلاء بعض المدن والمناطق قبل وصول الإعصار.