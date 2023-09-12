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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. تجهيز مدارس بني غازي لإيواء مئات الأسر النازحة بسبب "دانيال"

أزمة في ليبيا
أزمة في ليبيا

بدأت السلطات الليبية في تجهيز مدارس مدينة بنغازي لإيواء الأسر النازحة من المناطق التي دمرتها العاصفة دانيال التي ضربت البلاد خلال اليومين الماضيين.

وأكد مدير مكتب الإعلام بمراقبة التربية والتعليم بنغازي وسام العشيبي، اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، إنه تم تجهيز 18 مدرسة في مدينة بنغازي لاستقبال النازحين من المناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول في المدينة وبعض مدن الشرق.

وأوضح العشيبي أن عدد النازحين إلى بني غازي يبلغ 522 عائلة حتى الآن بحسب تصريحاته لوكالة الأنباء الليبية "وال".

وارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة دانيال إلى 5200 قتيل، بحسب ما أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، اليوم الثلاثاء.

ليبيا مدينة بنغازي مدارس بني غازي دانيال وسام العشيبي الفيضانات

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